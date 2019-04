Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões roubam máquina de tabaco de café em Paços de Ferreira

Os ladrões tentaram arrombar a porta de entrada, mas, ao falharem, partiram os vidros da montra do estabelecimento.

14:56

Um café em Paços de Ferreira foi esta terça-feira de madrugada roubado tendo sido levada a máquina de tabaco.



Os ladrões tentaram arrombar a porta de entrada, mas, ao não conseguirem, partiram os vidros da montra do estabelecimento.



Durante esta madrugada outro estabelecimento foi assaltado em Valongo.



De acordo com o proprietário do café, houve uma vaga de assaltos naquela região e as máquinas de tabaco foram os principais alvos.



As autoridades estão a investigar.