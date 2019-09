Ladrões roubam três mil euros da Junta de Brufe

A Junta de Freguesia de Brufe, em Vila Nova de Famalicão, foi assaltada durante a madrugada desta quinta-feira. Os ladrões conseguiram roubar três mil euros em notas que estavam guardadas numa divisão do edifício utilizada como cofre, por ter uma porta de segurança reforçada. A GNR está agora a investigar.O alerta foi dado às 13h00 pelos funcionários da junta, que encontraram no local um rasto de destruição. Os assaltantes conseguiram estroncar a porta de acesso ao edifício, com recurso a um pé de cabra, e, já no interior, destruíram a porta blindada de acesso à divisão onde estão guardados documentos oficiais e dinheiro. Roubaram ainda um computador.O local tem alarme, devido a outros furtos que já aconteceram nos últimos anos, porém, o mesmo não foi acionado por motivos que ainda estão a ser apurados pelos investigadores da GNR encarregues do caso.Os moradores na zona referiram ter ouvido barulhos estranhos cerca da 01h00, mas ninguém se apercebeu da presença de veículos ou pessoas junto ao edifício da junta de freguesia.Os militares foram alertados horas depois, já ao início da tarde, sendo que elementos da investigação estiveram a realizar diligências no local do crime, tentando recolher vestígios de impressões digitais e outras provas que possam ajudar a identificar os ladrões, já que não foram, para já, indicados quaisquer suspeitos. Apesar dos danos provocados pelo crime, os serviços da Junta de Brufe continuam a funcionar.