Ladrões tramados por aplicação

Assaltantes, de 22 e 24 anos, atacaram a vítima com socos e pontapés.

Por S.A.V. | 08:36

Dois homens, que assaltaram outro com violência no Cais do Sodré, Lisboa, foram detidos instantes depois por agentes da PSP, que recuperaram o telemóvel de 600 euros roubado à vítima, um rapaz de 18 anos.



Os assaltantes, de 22 e 24 anos, atacaram a vítima com socos e pontapés.



Mas esta conseguiu dar à polícia a localização exata do telemóvel (metro dos Restauradores) através de uma aplicação e a PSP deteve os ladrões após perseguição a pé na avenida da Liberdade.