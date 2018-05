Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ladrões usam extintor em fuga de ourivesaria

Proprietária do estabelecimento e um jovem foram assistidos no local pelos bombeiros, na Trofa.

Por Ana Silva Monteiro | 08:28

Quatro ladrões encapuzados e armados assaltaram, na tarde de quarta-feira, a Ourivesaria da Estação, em S. Romão do Coronado, na Trofa. Os assaltantes partiram as vitrinas do estabelecimento e conseguiram levar diversas peças em ouro, prata e relógios , num valor ainda por apurar mas que se estima em vários milhares de euros. A proprietária e um jovem que estava no exterior da loja foram assistidos no local pelos bombeiros. A Polícia Judiciária investiga o caso.



O alerta chegou às autoridades pelas 15h30. Os ladrões realizaram o assalto em poucos minutos e escaparam num automóvel Mini Cooper. Antes disso, e de maneira a que quem estivesse na rua não interferisse na fuga, um dos assaltantes saiu da ourivesaria com um extintor. "Fui apanhado no meio deste crime. O meu pai tinha acabado de estacionar o carro quando um dos ladrões nos disse para sairmos daqui e logo a seguir fui atingido nos olhos com o pó do extintor. De seguida, fugiram de carro a alta velocidade", disse ao CM Pedro Soares, que viu os ladrões a fugirem do local.



Tal como o jovem, também a dona do estabelecimento - que ficou em pânico - teve de ser assistida pelos bombeiros. "Ela estava em pânico. Viu os assaltantes a entrar na loja e um deles foi logo ter com o filho dela, apontando-lhe uma arma. Depois, partiram tudo e levaram vários peças ", acrescentou Pedro Soares. A GNR foi chamada, mas o caso passou para a PJ do Porto, que esteve no local a realizar todas as perícias.