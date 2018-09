Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lagos exige construção de hospital novo

Assembleia Municipal aprovou uma moção na qual exige ao Governo a inclusão da construção do novo hospital de Lagos.

09:11

A Assembleia Municipal de Lagos (AML) aprovou, por unanimidade, uma moção na qual exige ao Governo a inclusão, no Orçamento de Estado de 2019, da construção do novo hospital de Lagos.



A AML lembra que o hospital serve os concelhos de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo e e que, em junho passado , o Parlamento aprovou um projeto do PCP que visava "a célere construção do novo hospital".