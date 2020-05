Lágrimas e muita revolta no último adeus a Valentina

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 13.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Emoção, lágrimas e muita revolta. Foi assim o funeral de Valentina, que teve lugar no Bombarral, local onde morava com a mãe, Sónia Fonseca. O povo fez questão de se despedir da menina de 9 anos que morreu no dia 6, de forma bárbara, alegadamente às mãos do pai e da madrasta, em Atouguia da Baleia, Peniche.O carro funerário que transportou o corpo saiu de Torres Vedras (local onde foi efetuada a autópsia que ...