Lança chamas a mato junto ao autódromo do Estoril

A PJ anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem, de 58 anos, por suspeita de ter provocado um incêndio florestal perto do Autódromo do Estoril, em Cascais.O fogo foi ateado numa área de vegetação, próxima de casas, e foi detetado por populares, que alertaram os bombeiros. As chamas consumiram 400 m2 de mato.Foi presente a primeiro interrogatório judicial, estando agora sujeito a apresentar-se semanalmente às autoridades policiais.