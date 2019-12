A Polícia Judiciária de Leiria deteve um homem, de 48 anos, suspeito de ter incendiado oito ecopontos e duas viaturas estacionadas na rua, no espaço de três horas, na madrugada de terça-feira, em Tomar.O arguido ateou os fogos através de chama direta e já tinha cumprido uma pena de prisão pelo mesmo crime.O cadastrado foi ouvido por um juiz do Tribunal Judicial de Santarém, que lhe determinou prisão preventiva até à realização do julgamento.