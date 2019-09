Lança fogo à casa da ex-companheira por vingança

Inconformado com o fim da relação, um homem de 38 anos regou móveis e roupas com álcool etílico, no interior da moradia que tinha partilhado com a ex-companheira - a mulher tinha saído de casa para viver com a mãe - e ateou fogo, na madrugada de domingo.A habitação, na travessa da Aldeia Nova, em Perafita, Matosinhos, ficou destruída e as chamas só não se propagaram devido à rápida intervenção dos bombeiros. O suspeito foi detido pela PJ do Porto e, presente a juiz, ficou em prisão preventiva.O homem, com problemas de alcoolismo, tinha já ameaçado, até perante vizinhos, que um dia incendiaria a casa - arrendada pela ex-companheira. As chamas causaram prejuízos bastante avultados na habitação.