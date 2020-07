Lança fogo a casa porque a mãe não lhe deu 10 euros

O Tribunal da Relação do Porto aplicou uma pena de quatro anos de cadeia a um homem, de 43 anos, que a 23 de junho de 2019 ateou fogo à casa onde vivia com a mãe, em Rio Tinto, Gondomar. No entanto, o arguido foi agora ilibado do crime de violência doméstica. Na 1ª instância, a pena tinha sido fixada em quatro anos e dez meses de prisão efetiva.Os magistrados consideraram que os factos levados a julgamento não são suficientes para provar que o pintor exercesse maus-tratos sobre a mãe. Consideraram, ainda assim, que a pena deveria continuar a ser efetiva, uma vez que o incêndio que provocou atingiu proporções graves.O arguido cometeu o crime após a mãe lhe ter negado dar 10 euros para ir festejar o São João. "É elevadíssima a gravidade do sucedido no tocante ao crime de incêndio, este ocorrido num quadro de quase futilidade dos motivos subjacentes", daí sobressaindo uma personalidade especialmente perigosa", dizem os juízes da Relação. O arguido permanece em prisão preventiva.