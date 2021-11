Um homem de 51 anos, já referenciado pelas autoridades pela prática do crime de roubo através de coação física e com ameaça de arma de fogo, foi detido pela PSP por vários assaltos ocorridos nas últimas semanas, na cidade de Santo Tirso. Foi-lhe apreendido um revólver e duas munições.O ladrão, sem ocupação profissional, já cumpriu, por duas vezes, pena de prisão efetiva pela prática do crime de tráfico de estupefacientes. Foi capturado numa operação policial.