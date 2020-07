Lançada petição para atribuição de subsídio vitalício a família do ator Bruno Candé

O grupo Ação Cooperativista colocou hoje, 'online', uma petição, na qual exige "ao Governo que disponibilize, de imediato, um subsídio vitalício para a família de Bruno Candé", ator negro assassinado na via pública, no concelho de Loures, no passado sábado.

A Ação Cooperativista -- Artistas, Técnicos e Produtores, entidade surgida na área da cultura, no contexto de resposta à crise provocada pelo impacto da pandemia covid-19 no setor, lembra que "o Governo incumpre a Constituição ao não agir ativamente na erradicação do racismo e qualquer outra forma de discriminação", referindo que a "discriminação racial é crime no nosso país (Artigo 240º Código Penal)".

Os peticionários apontam o ódio racial como tendo estado na origem do crime cometido no passado sábado.