Lançam o pânico em roubo milionário em Ponte de Lima

Assaltantes armados levaram peças em ouro e fugiram de carro.

Por Ágata Rodrigues | 06:00

"Apontaram-me uma arma quando espreitei pela porta do meu café para a rua, depois de me aperceber do barulho de vidros a partir. Ouvi os assaltantes dentro da ourivesaria e vi que dois deles estavam cá fora de arma em punho a apontar para quem passava e outro ao volante de um carro escuro parado aqui na rua." A descrição do aparatoso assalto à ourivesaria Magalhães, no centro histórico de Ponte de Lima, ontem cerca das 11h45, é de Conceição Gomes, proprietária da pastelaria Vilar, contígua à ourivesaria.



O grupo de cinco assaltantes surpreendeu o dono do estabelecimento, que estava ao balcão e que de imediato se refugiou nas traseiras da loja. "Levaram muita coisa porque as prateleiras ficaram quase vazias, o barulho que ouvimos eram eles a partir as montras lá dentro e até deixaram ouro no meio da rua. Eu apanhei um anel aqui à porta e entreguei ao dono", contou António Malheiro, que naquela altura estava no café e se apercebeu do assalto. O grupo fugiu de carro para parte incerta. Os prejuízos ainda estão a ser calculados pelo casal proprietário mas, ao que tudo indica, podem chegar aos milhares de euros.