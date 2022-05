Lancha com dez tripulantes vira e faz um ferido na praia de Matosinhos

Uma lancha de apoio a uma escola de vela que virou este sábado na Praia de Matosinhos, no Porto, provocou um ferido ligeiro.Ao que oapurou, estavam dez tripulantes no bote no momento em que se aproximou de uma zona de rebenta-se e virou. Deis deles eram jovens e quatro eram adultos.O responsável conseguiu resgatar todos os que estavam na lancha, mas acabou por ser assistido uma vez que se encontrava em hipotermia e apresentava sinais de ansiedade. Foi transportado pelo INEM para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.No local esteve ainda a Polícia Marítima a tomar conta da ocorrência.