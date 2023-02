Lancha com haxixe encalha em banco de areia

Uma lancha voadora, com cerca de três toneladas de haxixe a bordo, encalhou esta quarta-feira de manhã num banco de areia perto da barra do rio Guadiana, do lado espanhol, nas proximidades da Praia Del Bruno.A Guardia Civil e a Unidade de Controlo Costeiro (UCC) de Olhão da GNR desenvolveram de imediato uma operação conjunta. Fora detidos pelo menos dois suspeitos.O alerta foi dado cerca das 8h. A lancha com a droga, que se dirigia à margem espanhola, ficou retida no baixio até à subida da maré, após o que foi rebocada pela Guardia Civil, que investiga a situação.