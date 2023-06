Lancha encontrada em alto mar a sul do Algarve

A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional apreenderam, na noite desta sexta-feira, uma embarcação de alta velocidade, suspeita de estar relacionada com ao narcotráfico, em águas internacionais a sul de Portugal.De acordo com um comunicado da Marinha, foi efetuada uma perseguição a uma lancha de alta velocidade e encontrada outra com 60 jerricans de combustível no interior."A embarcação foi rebocada para o porto de Faro, a fim de se efetuarem as diligências de investigação", pode ler-se naquele comunicado.