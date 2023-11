Lancha suspeita perseguida pela GNR junto a praia em Albufeira

Uma embarcação de alta velocidade similar a utilizada no narcotráfico, com quatro motores de alta potência, foi perseguida por lancha da unidade de controlo costeiro da GNR.Segundo oapurou, a perseguição começou em Espanha depois de a Guardia Civil ter tentado abordar a embarcação que fugiu. As autoridades espanholas alertaram o destacamento de controlo costeiro da GNR, que continuou a perseguição junto a terra até à zona de Albufeira.A lancha suspeita virou para sul e ainda não foi apreendida. A operação continua.