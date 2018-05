Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lancha transportou 1800 quilos de haxixe

Três homens foram detidos numa operação conjunta coordenada pela Polícia Judiciária.

Por Tiago Griff | 08:41

Quase duas toneladas de haxixe, dois barcos e um carro foram apreendidos em Tavira e três homens - dois portugueses e um espanhol, entre os 36 e 62 anos - foram detidos na sequência de uma operação de combate ao tráfico de droga. O haxixe veio de Marrocos numa lancha rápida e seria distribuído pela Europa.



A operação, que culminou numa investigação de um ano, foi coordenada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária (PJ) e teve o apoio da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, da Polícia Marítima e da Força Aérea. Todas as partes foram importantes numa apreensão de droga que ocorreu na madrugada de segunda-feira, nas Quatro Águas, e que resultou na apreensão de 60 fardos de haxixe, num total de 1800 quilos.



"A Força Aérea monitorizou o trajeto da lancha, a UCC procurou saber, através dos radares, quando é que o transbordo iria ocorrer e a Polícia Marítima fez a interceção das duas embarcações", explicou esta terça-feira Luís Mota Carmo, diretor da Diretoria do Sul da PJ.



À espera da lancha rápida - construída à medida para este tipo de viagens - estava um barco de recreio que levaria depois a droga para terra, onde estava um carro que o iria transportar, ao que tudo indica, para Espanha.



PORMENORES

Sem uso de força

Segundo o comandante da Autoridade Marítima do Sul, Cortes Lopes, "não houve uso de força dos detidos contra a ação da Polícia Marítima", na altura da interceção dos barcos.



Lancha rápida

A lancha rápida tem dois motores que totalizam 700 cavalos de potência. O barco de recreio tem um motor de 170 cavalos.



Segunda operação

É a segunda vez este ano que estas forças da autoridade participam numa ação do género. Em janeiro apreenderam 1500 quilos de haxixe.