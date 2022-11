Roubada à GNR lancha ‘voadora’ usada em operações contra o tráfico de droga

Uma lancha da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR foi esta quarta-feira furtada do cais da Docapesca, em Vila Real de Santo António. A embarcação semirrígida, com cerca de 10 metros, era normalmente usada em operações de combate ao tráfico de droga na zona do Sotavento algarvio e no rio Guadiana.





CM apurou, terá acontecido ao final da madrugada.



CM, a GNR confirma que o crime “terá ocorrido entre as 06h00 e as 07h00, horário em que militares da Equipa de Patrulhamento e Intervenção Marítima desta Unidade desempenhavam uma ação de patrulha no rio Guadiana”.



A lancha ‘Alcoutim’ estava atracada no cais à hora de saída da patrulha. A GNR refere que foram feitas “diligências no sentido de localizar a embarcação, com o auxílio da Guardia Civil, até ao momento sem sucesso”.



Leia também Imagens mostram veleiro despedaçado após perseguição no mar O furto, ao que oapurou, terá acontecido ao final da madrugada., a GNR confirma que o crime “terá ocorrido entre as 06h00 e as 07h00, horário em que militares da Equipa de Patrulhamento e Intervenção Marítima desta Unidade desempenhavam uma ação de patrulha no rio Guadiana”.A lancha ‘Alcoutim’ estava atracada no cais à hora de saída da patrulha. A GNR refere que foram feitas “diligências no sentido de localizar a embarcação, com o auxílio da Guardia Civil, até ao momento sem sucesso”.

O cais onde a embarcação se encontrava atracada “estava fechado e vedado ao público, sendo de uso exclusivo dos militares da Guarda, permitindo apenas o acesso por via marítima, pelo Porto de Pesca”, esclarece o Comando-Geral da GNR.





Segundo o CM apurou, recentemente foram também furtadas em Espanha embarcações da Guardia Civil envolvidas no combate ao narcotráfico.





Nas últimas semanas, em apenas seis dias, foram apreendidas 12 toneladas de haxixe no Algarve. Num dos casos, a UCC perseguiu uma lancha com 3850 quilos de haxixe, no rio Guadiana, que terminou com uma colisão e quatro traficantes feridos.