O número de infetados com Covid-19 do Lar da Misericórdia de Bragança subiu esta quinta-feira para 124, sabe oO surto de Covid-19 em Bragança teve início com um primeiro caso positivo de uma funcionária da Lar Santa Isabel, a 23 de setembro. Alastrou-se depois aos três lares da Misericórdia, localizados num complexo no centro da cidade de Bragança, com mais respostas sociais, como uma Unidade de Cuidados Continuados, infantários e escola básica.