Há novas denúncias de maus tratos no lar da santa casa de Boliqueime, no concelho do Loulé, onde uma idosa foi filmada coberta de formigas.Desta vez foi filmada uma idosa com uma ferida aberta por falta de atenção médica, admitem os funcionários.A directora técnica negou todas as acusações e disse que a ferida está aberta, porque está a ser tratada."Não há falta de cuidados. Fizemos sempre um bom trabalho. A instituição tem mais de 40 décadas. Queremos o bem estar dos nosso utentes", avançou ainda.