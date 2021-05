A ex-diretora-geral do Lar de Idosos do Porto Moniz, na Madeira, e ex-deputada do PSD, Ana Serralha, arguida por maus-tratos a utentes, não compareceu esta quarta-feira no Tribunal do Funchal, onde teve início o julgamento de outras cinco funcionárias.



De acordo com o Ministério Público, o lar fez uso abusivo de psicofármacos sem receita médica, para que os idosos "não dessem trabalho", entre entre 2009, e 2018.

