Lar em Fafe pede ajuda para localizar idoso desaparecido desde domingo

A Santa Casa da Misericórdia de Fafe lançou um apelo nas redes sociais para tentar localizar um utente idoso que está desaparecido desde domingo.



Na publicação divulgada esta terça-feira na rede social Facebook, os responsáveis referem que José Lopes foi visto pela última vez nas imediações da capela mortuária da Igreja Matriz de Fafe.

O idoso terá saído do Lar Cónego Leite de Araújo, no sábado passado. Foi visto pela última vez no dia seguinte.

"Sendo uma figura bastante conhecida na cidade e arredores, agradece-se a quem eventualmente o aviste ou saiba do seu paradeiro o favor de informar para o telefone n.º 253700690", escreve a Santa Casa.