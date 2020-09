Largam quase duas toneladas de haxixe no rio Guadiana e fogem

Quase duas toneladas de haxixe foram apreendidas pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR de Vila Real de Santo António (VRSA) nas margens do rio Guadiana.A droga foi largada durante uma perseguição das autoridades aos traficantes, que estavam a bordo de uma embarcação de alta velocidade e acabaram por conseguir fugir, rumo ao alto mar. Suspeita-se que o barco tenha vindo do Norte de África."Os meios de vigilância da UCC detetaram movimentações suspeitas, na noite de domingo, ao largo da barra de VRSA, de uma embarcação a alta velocidade e começou de imediato a ser feito um controlo contínuo do barco", assumiu ao CM o capitão Nuno Marinho.Os traficantes estavam a dirigir-se para Norte, a navegar pelo rio Guadiana, quando se aperceberam de que estavam a ser seguidos pela UCC."Inverteram a marcha e começaram a atirar os fardos de haxixe para fora do barco, também para nos dificultarem a perseguição, e depois já não foi possível abordá-los", revelou ainda o militar.As operações estenderam-se até ao dia de segunda-feira e já tinham conseguido recuperar um total de 55 fardos de haxixe, perto de duas toneladas, o equivalente a cerca de 5 milhões de euros. A PJ investiga.