Largo onde queda de árvore matou 13 pessoas no Funchal utilizado"sem restrições"

Autarca sublinhou que serão avaliados os locais mais indicados para a utilização de som e libertação de fogo.

Por Lusa | 11.07.18

O Largo da Fonte, onde uma árvore caiu em 2017 matando 13 pessoas durante as festividades de Nossa Senhora do Monte, está em condições de ser utilizado "sem qualquer tipo de restrição", informou esta quarta-feira a Câmara Municipal do Funchal.



"O Largo da Fonte foi totalmente avaliado e intervencionado por técnicos e especialistas que estão em condições de concluir que o espaço pode ser utilizado sem qualquer tipo de restrição", disse o vereador João Pedro Vieira, responsável pelo pelouro da Proteção Civil, em conferência de imprensa.



O autarca vincou, no entanto, que serão avaliados os locais mais indicados para a utilização de som e libertação de fogo.



"A Câmara Municipal do Funchal reafirma que cumprirá com todas as suas obrigações, nomeadamente em matéria dos licenciamentos [para a realização do arraial]", afirmou João Pedro Vieira, esclarecendo que as festividades em honra de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira, no mês de agosto, vão realizar-se dentro dos moldes normais.



Após a queda da árvore sobre uma multidão que aguarda a passagem da procissão, no dia 15 de agosto de 2017, Câmara Municipal do Funchal procedeu a uma "avaliação exaustiva" de todas as árvores do Largo da Fonte e dos jardins do Monte.



Tratou-se de uma avaliação "visual, biomecânica e fitossanitária" e permitiu determinar o nível de risco para bens e pessoas que representavam.



"Na sequência dessa avaliação, foi feita uma intervenção em todas as situações consideradas necessárias, precisamente para reduzir o risco, e essas intervenções incluíram o abate de seis árvores, a redução e remoção de ramos e a realização de podas de redução e limpeza da copa das árvores", explicou João Pedro Vieira.



O autarca esclareceu ainda será promovida em breve uma reunião todas as entidades envolvidas na organização do arraial, sendo certo que a Câmara Municipal tomará "todas as diligências" para que, do ponto de vista da segurança, o evento decorra dentro da normalidade.



João Pedro Vieira anunciou, por outro lado, que a autarquia está a preparar uma homenagem aos que perderam a vida na tragédia do ano passado, às suas famílias e a todos os que sofreram com esse momento.