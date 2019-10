'Lavaram' 1,7 milhões de euros. PJ desmantela rede branqueamento de capitais de empresários e advogada

Dois empresários e uma advogada foram esta quinta-feira detidos por associação criminosa, branqueamento, burla qualificada e burla informática. Os três suspeitos 'lavaram' cerca de 1,7 milhões de euros.



A operação da Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público – DIAP Porto, deu cumprimento a mandados de detenção e de buscas domiciliárias e não domiciliárias.





Na sequência das buscas realizadas no Porto, Vila do Conde, Vizela e Lisboa, foram detidos três indivíduos, "dois empresários do sexo masculino (um deles de nacionalidade francesa) e uma advogada, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, fortemente indiciados pelos referidos crimes", segundo anunciou a PJ em comunicado.A organização criminosa de caracter transnacional "utilizou um conjunto de contas bancárias nacionais, criadas para o efeito e tituladas por sociedades igualmente constituídas com esse fito, que serviram de veículo para branqueamento de importâncias resultantes da prática de ilícitos contra o património cometidos em território europeu, nomeadamente na França e Reino Unido", acrescenta ainda a nota da PJ.A rede usava ainda "homens de palha" que eram recrutados em território estrangeiro e que se deslocavam a Portugal apenas com o propósito de formalizar a constituição das sociedades e abertura de contas bancárias.As autoridades afirma ainda acreditar que o valor em causa seja superior a 1,7 milhões de euros.Detidos vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.