Leão Gonzalo Plata apanhado alcoolizado em acidente em Espanha

Gonzalo Plata, jogador do Sporting emprestado ao Valladolid, esteve envolvido num acidente durante a madrugada de quarta-feira em Espanha e acusou uma taxa de alcoolémica de 1,20, o dobro permitido pela lei espanhola.O jogador equatoriano, de 21 anos, embateu num táxi, num acidente do qual resultaram três feridos ligeiros.O Valladolid já reagiu em comunicado, onde refere que "deplora o comportamento do jogador" e anunciou a abertura de um inquérito disciplinar para averiguar o que se terá passado durante a madrugada (6h45), no centro daquela cidade espanhola. "Preservando a privacidade do jogador, o clube reserva-se à aplicação das medidas disciplinares cabíveis quando tiver toda a informação", lê-se no documento publicado no site oficial do clube que milita na II Liga espanhola. Plata corre agora o risco de ser acusado pelo crime contra a segurança no trânsito.