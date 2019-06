Lei que proíbe publicidade a produtos prejudiciais para menores entra em vigor mas documento não está pronto

A lei que proíbe a publicidade de bebidas e alimentos com elevados níveis de sal, açúcar e gorduras em escolas, parques infantis, cinemas e outros locais frequentados por menores de 16 anos entra este domingo em vigor. No entanto, segundo noticia o Público, apesar de a lei entrar este domingo em vigor, a Direção-Geral da Saúde (DGS) ainda está a finalizar o documento.A DGS tinha 60 dias para elaborar e publicar o despacho que indica quais são os produtos abrangidos pelas novas regras. Esta é "uma responsabilidade da DGS e em particular do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS)", disse ao jornal Maria João Gregório, diretora do PNPAS, explicando que sem o despacho "não será ainda possível aplicar o que está disposto na lei porque não estão identificados os produtos" abrangidos.A responsável, que considerou que os 60 dias para a produção do documento foram "um prazo curto para o desenvolvimento do trabalho técnico", garantiu, no entanto, que estão "na fase final do processo" e que a publicação do documento "não vai ficar muito distante do prazo que estava definido".Apesar de não se saber qual a lista de alimentos de produtos abrangidos, Maria João Gregório afirma que a DGS se está a "basear no modelo da OMS [Organização Mundial de Saúde] mas também está a ter em consideração aquilo que é a legislação da União Europeia".Sobre o conteúdo do despacho, a Ordem dos Nutricionistas não foi consultada. "A Ordem tem de ser ouvida e ainda não foi. Vai [reunir com a DGS] na segunda-feira", disse ao jornal a bastonária Alexandra Bento.As novas regras para a publicidade de bebidas e alimentos com elevados níveis de sal, açúcar e gorduras dirigida a menores de 16 anos abrange também estabelecimentos num raio de 100 metros das escolas e parques infantis e programas televisivos e na rádio emitidos nos 30 minutos anteriores e posteriores a programas infantis. Também os programas com um mínimo de 25% de audiência de menores de 16 anos estão incluidos.As mesmas proibições aplicam-se à publicidade emitida em salas de cinema em filmes destinados a menores de 16 anos e, na Internet, em sites, páginas ou redes sociais, com conteúdos destinados a esta faixa etária.As infrações à lei são punidas com coimas de 1.750 a 3.750 euros, em caso de pessoa singular, ou de 3.500 a 45 mil euros, se forem cometidas por empresas, cabendo à Direção Geral do Consumidor fiscalizar o cumprimento das regras.Segundo a nova legislação, ficam isentos desta proibição elementos publicitários das marcas afixados em estabelecimentos comerciais, como toldos ou cadeiras, aplicando-se as novas regras a todos os meios.As novas restrições à publicidade devem ser "objeto de avaliação de impacto sucessiva periódica, a cada cinco anos", sublinha.O diploma refere que "a publicidade a géneros alimentícios e bebidas de elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos transformados deve ser clara e objetiva e não relacionar o consumo do produto a potenciais benefícios para a saúde".Em causa, estão todos os produtos que contenham uma quantidade de sal, açúcar e gordura que "comprometa, de acordo com o conhecimento científico disponível, uma dieta variada, equilibrada e saudável".A alteração ao Código da Publicidade foi aprovada na Assembleia da República no passado dia 15 de março, em votação final global, tendo o texto final sido apresentado pela comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, com origem em diplomas do PAN, do PS e do PEV, e foi aprovado com a abstenção de PSD e CDS-PP e os votos favoráveis das restantes bancadas.O diploma foi promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 11 abril, e publicado em Diário da República no dia 23 do mesmo mês.