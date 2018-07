Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leiria celebra 20 anos do Menino do Lapedo

Está previsto um congresso internacional, exposição na Croácia e novas escavações.

Por Edgar Nascimento e Beatriz Garcia | 08:43

O município de Leiria vai comemorar, ao longo de 2018, os 20 anos da descoberta arqueológica do Menino de Lapedo, com um programa que inclui um congresso internacional, uma exposição na Croácia e novas escavações no sítio onde a sepultura infantil foi encontrada.



O Menino do Lapedo e o Abrigo do Lagar Velho "são tão relevantes para Leiria e para Portugal que se encontram classificados como Monumento Nacional", lembra o vereador da Cultura da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes. O Museu de Arqueologia de Zagreb (Croácia) vai receber em dezembro uma exposição sobre o Menino do Lapedo, projeto que envolve a autarquia de Leiria, o Ministério da Cultura e o Museu Nacional de Arqueologia, entre outros. O congresso internacional também se vai realizar em dezembro, nos dias 15 e 16, e conta com os "maiores especialistas mundiais nas áreas da evolução humana, arqueologia, antropologia biológica, genética humana e paleontologia", avança o responsável.



Os novos trabalhos na zona do Abrigo do Lagar Velho, no Lapedo, que decorrem entre 23 de julho e 30 de agosto, retomam a escavação de uma das mais importantes superfícies de ocupação do Paleolítico Superior em Portugal, que data de há cerca de 27 mil anos. A equipa internacional integra o arqueólogo João Zilhão - que liderou o projeto de escavações há 20 anos.



O esqueleto do ‘Menino’ foi descoberto em dezembro de 1998 e lançou novos desafios sobre a história da evolução humana. Atualmente, o esqueleto está nas reservas do Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa.