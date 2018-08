Leitores do CM mostram terrenos por limpar de norte a sul do País

Temperaturas têm ultrapassado os 40 graus nos últimos dias.

15:50

Apesar do calor extremo que se tem feito sentir nos últimos dias, há terrenos que ainda se encontram por limpar para tentar fugir aos fogos que assolam o país todos os anos.Os leitores do CM enviaram fotos de zonas de mato que ainda não foram objeto de limpeza de norte a sul do país, numa altura em que as temperaturas ultrapassam os 40 graus em muitos locais.Se tem conhecimento de situações de terrenos que ainda não foram limpos envie as suas fotos ou vídeos para: EuSouCM@cmjornal.pt



(Ao enviar o mail autorizo expressamente a publicação do texto e dos ficheiros anexos pela Cofina Media, S.A.)