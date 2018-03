Partilhe ideias no 'CM Não Esqueçe', para a tragédia não se repetir.

01:30

Todos os dias há novas respostas ao apelo do Correio da Manhã para encontrar soluções que evitem a repetição dos trágicos incêndios de 2017.Nélia Aires quer "rebanhos comunitários, com função prioritária de controlo de combustíveis (matos), mantidos e geridos pelas juntas de freguesia", enquanto Rui Gorgulho exige penas duras para pirómanos, pois "este tipo de terrorismo tem de ser combatido".Junte-se ao debate com as suas ideias.