A leitura do acórdão do processo em que 31 elementos ligados à claque não autorizada do Benfica No Name Boys respondem pela agressão a um adepto do Sporting, entre outros crimes, que chegou a estar marcada para dia quatro de julho, foi reagendada para 15 de dezembro, no Tribunal de Sintra.





O tribunal fez saber que, “ponderada agora a natureza já não urgente dos autos, bem como a prioridade de outros processos”, foi decidido adiar a sessão. Num documento, a que oteve acesso, é explicado que o magistrado responsável pelo caso tem de proferir outros 16 acórdãos até dia 15.