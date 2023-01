O acórdão do processo E-toupeira, que estava agendada para esta quarta-feira, no Juízo Central Criminal de Lisboa, foi adiada devido a greve dos funcionários judiciais. O processo tem como arguidos o ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves e os funcionários judiciais José Augusto Silva e Júlio Loureiro.Os arguidos Paulo Gonçalves e Júlio Loureiro estavam presentes para assistir à sessão.

Ainda não há nova data marcada.