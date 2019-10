Lentidão da reconstrução de escolas e casas destruídas pelos incêndios de 2017 afeta Marcelo

O desfasamento entre a Lei e a realidade foi esta terça-feira focado pelo Presidente da República na inauguração da Escola Primária de Midões, em Tábua, que foi destruída pelos incêndios de outubro de 2017 - fez esta terça-feira dois anos do pior dia desses fogos."Fazer uma lei demora tempo, aplicar a lei, mudar a lei, corrigir a lei, fazer viver a lei e ela chegar à vida do dia a dia é muito mais difícil", disse Marcelo Rebelo de Sousa, justificando o atraso da reconstrução das zonas afetadas."Tudo é rápido nas notícias, mas não na vida das pessoas", disse. Marcelo Rebelo de Sousa frisou que "as regras foram definidas, umas prometeram resolver mais rapidamente os problemas das pessoas, outras foram sendo revistas, adaptadas e ajustadas".O novo espaço na antiga Escola Primária Oficial reabriu com mais uma turma e mais dez crianças do que em 2017.O ministro da Administração Interna garantiu ontem que a Proteção Civil vai manter um nível de prontidão "muito elevado" de combate aos incêndios até ao final do mês, contando com 7600 operacionais."Haverá uma prontidão muito elevada de meios aéreos. Ainda no sábado passado tivemos 101 incêndios e 26 intervenções com meios aéreos. Esta é uma matéria que teremos de continuar com uma plena vigilância e atenção", referiu Eduardo Cabrita.Os incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017, que atingiram principalmente a Região Centro, causaram um total de 50 vítimas mortais e mais de 70 feridos.As chamas violentas destruíram total ou parcialmente 1500 habitações, algumas das quais ainda não foram reconstruídas, e meio milhar de empresas em 38 municípios.