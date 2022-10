Lesados do BPP recorrem de decisão de 'ineptidão' de ação interposta há 11 anos contra o Estado

A associação de lesados do Banco Privado Português (BPP) recorreu de uma sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa que, em julho, declarou a "ineptidão da petição inicial" interposta em 2011 pela Privado Clientes contra o Estado.

Com o recurso agora interposto, a Privado Clientes diz ter por objetivo principal "chamar a atenção dos juízes desembargadores para o absurdo que é uma sentença com fundamento em 'ineptidão da petição inicial' ter demorado 11 anos para ser proferida".

No recurso, apresentado em 28 de setembro e a que a agência Lusa teve esta terça-feira acesso, a associação de lesados do BPP considera que a sentença do Tribunal Administrativo Fiscal de Lisboa, datada de 05 de julho, "para não dizer que envergonha, macula e deslustra toda a jurisdição administrativa".