Leva 12 anos de cadeia por executar rival a tiro em Viana do Castelo

O Tribunal de Viana do Castelo condenou esta quarta-feira a 12 anos de prisão o homem de 36 anos que em janeiro de 2013 assassinou um rival, de 35 anos, com um tiro no peito.Valdemar Silva, que esteve fugido sete anos à Justiça, foi absolvido de um crime de ofensas ao irmão da vítima mortal e de um crime de posse de arma. Tem ainda de pagar 141 mil € à mãe da vítima.Aníbal Pinto, advogado do arguido, defendeu durante o julgamento que o disparo que resultou na morte de Albano Gonçalves tinha sido feito em legítima defesa. Os juízes tiveram opinião diferente e condenaram Valdemar Silva por homicídio simples. Aníbal Pinto já anunciou que vai recorrer.