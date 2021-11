José Teixeira, de 36 anos, estava desavindo com o cunhado. Em causa, problemas relacionados com a guarda do filho. Em agosto de 2019, irado, pegou num revólver e foi tirar desforço do rival, na Quinta da Princesa, Seixal. Lutaram, mas foi Rúben Barreto, de 18 anos, que nada tinha a ver com o caso, a ser atingido com um tiro na cabeça.