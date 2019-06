Leva cadeia por maltratar os cinco enteados

O Tribunal de Penafiel condenou, na tarde desta quarta-feira, a seis anos e oito meses de cadeia o homem, de 42 anos, que maltratou os cinco enteados menores.

Os factos ocorreram entre fevereiro e novembro de 2017, precisamente no concelho de Penafiel, quando as vítimas tinham entre 4 a 12 anos. As crianças eram agredidas, com muita violência e pelos mais variados motivos, como por exemplo, o facto de tirarem más notas.

O Tribunal deu como provados todos os factos e obriga ainda o homem a pagar 500 euros a cada uma das vítimas.