Leva duas facadas da mulher em frente aos filhos

Um homem de 37 anos foi esta terça-feira atacado com duas facadas pela companheira, na casa onde ambos residem no Dafundo, Oeiras. A agressão ocorreu em frente a três menores, filhos de anteriores relações do casal. Foi a agressora a chamar, pouco depois das 18h00, a PSP e os bombeiros, via 112.À chegada dos bombeiros do Dafundo e da PSP de Miraflores à casa do casal, o homem estava a sangrar. Disse que tinha levado duas facadas no abdómen, ambas desferidas pela companheira.A mulher confirmou a agressão, mas alegou legítima defesa. Segundo a própria disse à PSP, o companheiro chegou a casa alcoolizado e tentou bater-lhe. As facadas, referiu a mulher, foram para tentar impedir as agressões. Um filho de uma anterior relação do homem, e dois filhos só da agressora, que moram na mesma casa, assistiram a tudo.A vítima foi estabilizada pelos bombeiros do Dafundo e depois transportada para o Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa. Não corre risco de vida. A agressora, por seu turno, foi identificada pela PSP e notificada para comparecer posteriormente em tribunal.