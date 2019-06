Leva facada por lugar de estacionamento

Um desentendimento por causa de um lugar de estacionamento acabou com um homem a ser esfaqueado por outro homem, em Beja. O crime aconteceu na madrugada de domingo, na rua da Liberdade, junto ao jardim do Bacalhau.Segundo fonte que presenciou o sucedido, o agressor, de 64 anos, com problemas psicológicos crónicos e "visivelmente transtornado ou com álcool", sem razão aparente, atirou as chaves do carro contra a viatura em que se encontrava a vítima com um amigo.Nessa altura, "apercebendo-se do estado do homem", um dos jovens pergunta ao agressor o motivo daquela reação. O homem, sem dar qualquer resposta, começou a pontapear a viatura da vítima e Ricardo Grazina saiu do carro para o tentar acalmar. Gerou- -se uma troca de palavras quando, de repente e sem dar por isso, "sentiu uma coisa fria no pescoço", relatou aoo amigo da vítima."As pessoas que estavam a passar na rua não se importaram com o que estava a acontecer. Se não fosse eu a ajudar o Ricardo, ele hoje não estava cá para contar a história", acrescenta a mesma fonte.O amigo da vítima conseguiu tirar a faca ao homem e chamar, logo de seguida, as autoridades policiais, que identificaram o agressor e remeteram o processo ao Ministério Público.A vítima foi estabilizada no local por uma equipa do INEM e depois transportada pelos bombeiros para o hospital de Beja. Ricardo Grazina levou 20 pontos no lado esquerdo do pescoço e já teve alta hospitalar.