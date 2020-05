Leva gasolina a casa da mulher para a ameaçar de morte

Um homem de 42 anos foi detido pela PSP de Loures, e colocado em prisão preventiva, por suspeitas de violência doméstica sobre a companheira.A vítima relatou à PSP, no início de março, que estava a ser agredida, injuriada e ameaçada de morte pelo companheiro, após ter posto fim à relação. O homem terá mesmo ido a casa da mulher com um recipiente com gasolina, um martelo, um isqueiro e um objeto parecido com uma arma, "objetos suscetíveis de provocar a morte" da vítima, afirma a PSP.Após inquérito, a PSP de Loures foi deter o suspeito à zona de Leiria. Presente ao Tribunal de Loures, ficou em prisão preventiva.