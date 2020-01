Leva pena suspensa por atacar amigo de ex-namorada com seis facadas

"Acreditamos que o senhor se queria defender. Mas ir àquele local e àquela hora foi para provocar. Acabou por criar a situação toda". As palavras são do juiz do Tribunal de Gaia que esta sexta-feira condenou a dois anos e seis meses de prisão, com pena suspensa, o homem que atacou com seis facadas um amigo da ex-namorada, em março de 2019.Foi condenado pelo crime de ofensa à integridade física simples e ainda por violência doméstica. Fica proibido de contactar a ex-companheira a quem terá de pagar 2500€. Vai ainda indemnizar a vítima no valor de 7150 euros.O caso aconteceu na noite de 24 de março, em Avintes, Vila Nova de Gaia.O arguido foi ter com a ‘ex’ - a relação já tinha ficado marcada por discussões graves e ciúmes - quando esta estava com amigos. Foi agredido por um deles, a quem acabou por golpear com uma navalha que tinha no bolso. Foi absolvido do crime de perseguição e tentativa de homicídio qualificado.