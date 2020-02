Leva quatro anos por tentar matar vizinha à facada

Para o coletivo do Tribunal de S. João Novo, no Porto, não restam dúvidas: Rui Ferreira, de 43 anos, queria causar a morte da vizinha, de 62. Foi por isso que, a 23 de dezembro de 2018, o homem, que usava luvas e um gorro, arrombou a porta de casa da vítima, no bairro do Mineiro, em Gondomar, e atacou-a à facada. Desferiu sete golpes na barriga, na cabeça e no pescoço da mulher. Só a intervenção de outros moradores impediu uma tragédia. Ontem, foi condenado a quatro anos e um mês de cadeia."O tribunal fundamentou a sua convicção nas declarações da ofendida, que depôs de uma forma credível. Também as testemunhas, embora não tenham visto o que aconteceu, relataram factos que vão de encontro à versão da vítima", disse a juíza-presidente, dando conta de que em causa estava um crime de tentativa de homicídio na forma simples e outro de violação de domicílio.O arguido terá ainda de pagar 20 400 euros de indemnização à ofendida, que ficou incapacitada durante 45 dias devido às lesões que sofreu durante o ataque. No julgamento, não foi possível apurar o motivo exato do crime. Sabe-se apenas que vítima e arguido tinham quezílias antigas e que não falavam há cerca de dois anos.A advogada que representa a agredida ainda vai ponderar se recorre da decisão. No final da leitura do acórdão fez saber que não concorda com o facto de o coletivo ter alterado o crime de tentativa de homicídio de qualificado para simples.