Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leva tia até ao monte para a poder matar

Atropelou repetidamente a vítima, de 68 anos, e deixou-a no miradouro de Santo Ovídio, em Ponte de Lima.

Por Liliana Rodrigues e Fátima Vilaça | 06:00

Os problemas familiares já eram antigos e Elisa Cerqueira estava agora a braços com dívidas avultadas. A tia do marido, Maria Glória Malheiro, de 68 anos, terá recusado prestar-lhe ajuda financeira e Elisa não hesitou: na quarta-feira, levou a mulher até ao miradouro do Monte de Santo Ovídio, em Arcozelo, Ponte de Lima, e atropelou-a repetidamente com o seu carro. Deixou a vítima, ensanguentada e com várias fraturas por todo o corpo, abandonada no chão. Fugiu e escondeu o veículo em casa, com danos visíveis por ter colhido a vítima.



Elisa Cerqueira, de 33 anos, foi detida na quinta-feira à noite pela Polícia Judiciária de Braga, em casa, na Correlhã, também em Ponte de Lima. Não prestou declarações e, ontem à tarde, foi levada a tribunal, para primeiro interrogatório judicial. Está indiciada por homicídio e o juiz aplicou-lhe a medida de coação mais grave - vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



A suspeita, doméstica e mãe de uma menina de quatro anos e um rapaz de 12, estava a ser acompanhada na psiquiatria. Há cerca de cinco anos, tentou o suicídio, lançando-se da ponte para o rio Lima e, desde então, passou a ser seguida. Foi ela que ligou para uma loja de eletrodomésticos, fingindo ser a vítima para tentar despistar a situação. No entanto, acabou por levantar logo suspeitas. O marido, emigrante em França, está a viver em Ponte de Lima desde o Natal por estar de baixa médica.



Maria Glória Malheiro foi ontem à tarde sepultada.