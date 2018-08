Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Levam álcool e sumos de churrasqueira

Assalto terminou com os três ladrões presos.

Por J.C.R. | 08:43

Um assalto a uma churrasqueira em Benfica terminou com os três ladrões presos pela PSP.



O grupo atacou a Tendinha, na avenida Conselheiro Barjona de Freitas, pelas 05h40 de domingo.



Quando iam a sair, com seis garrafas de vinho e nove de refrigerante, foram detetados por uma patrulha.



Tentaram fugir a pé, mas foram caçados logo a seguir.



Todos têm antecedentes criminais por furtos e roubos, mas presentes a tribunal saíram em liberdade com apresentações semanais.