Levam cofre da câmara de Mondim de Basto

O edifício dos Paços do Concelho de Mondim de Basto foi assaltado na madrugada de segunda-feira e os ladrões levaram um pequeno cofre que, segundo o autarca Humberto Cerqueira, continha "pouco dinheiro"."Remexeram em muitas coisas, mas só levaram o cofre, que tinha pouco dinheiro. Foi mais o aparato e o transtorno do que o prejuízo causado", disse o presidente da câmara, acrescentando que, "felizmente, não levaram documentos nem material informático".O edil diz que as condições de segurança têm sido melhoradas mas, por se tratar de um edifício antigo, tem sido difícil.