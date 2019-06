Levantada interdição a banhos no Algarve

A interdição a banhos nas praias do Algarve foi esta quarta-feira levantada depois de dois dias com bandeira vermelha.

Apesar de as análises terem vindo negativas em relação à presença de toxinas nocivas para os seres humanos e não ter sido registado qualquer caso de intoxicação de quem tenha ido a banhos nestes dias, por medida de precaução desaconselha-se a entrada na água a pessoas mais vulneráveis em sítios em que haja uma grande concentração destas algas.

Esta foi uma decisão conjunta entre a Agência Portuguesa do Ambiente, a delagada regional de saúde e também do Instituto Português do Mar e da Atmosfera e será este último organismo a decidir se a interdição se vai manter também para a apanha de bivalves.