Levantam 800 euros e fazem compras com cartão de crédito roubado

A GNR de Canelas identificou, esta terça-feira, dois homens, de 20 e 47 anos, por furto e abuso de cartão de crédito, naquela freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia.

O alerta foi dado através de uma denúncia por furto de um cartão de crédito do interior de uma casa, sendo que a vítima, de 66 anos, se apercebeu que os suspeitos levantaram, em menos de 24 horas, 800 euros da sua conta bancária e fizeram compras num estabelecimento comercial.

Depois de realizar as diligências necessárias, a GNR apurou que um dos suspeitos tinha acesso privilegiado à casa da vítima, onde se apoderou do cartão e do código.

De acordo com o comunicado da GNR, o suspeito acabou por confirmar o levantamento do dinheiro e as compras a crédito, juntamente com outro suspeito, identificado posteriormente.

Foi ainda realizada uma busca domiciliária, onde foi apreendido material, adquirido de forma ilícita, num valor superior a 3100 euros, do qual se destaca um computador portátil, quatro telemóveis, headphones e uma coluna de som bluetooth.

Os dois homens foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Gaia.