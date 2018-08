Levantamento de perda de bens em fogo de Monchique está já em curso

Elementos da Direção Regional de Agricultura estão na junta de freguesia até ao fim de semana.

Em visita ao Algarve por causa de comícios do PCP, Jerónimo de Sousa passou por Silves onde lembrou a necessidade de apoio: "Apesar de não ter havido a tragédia dos fogos do ano passado, esta população também tem de ser apoiada".

Até ao final da semana encontram-se nas instalações da Junta de Freguesia de Monchique técnicos da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, para levantamento das perdas de bens agrícolas registadas no incêndio que deflagrou no passado dia 3 de agosto e que destruiu uma área de 27 635 hectares, dos quais 16 700 naquele concelho (a área restante ardeu em Silves e Portimão).A presença dos técnicos da Direção Regional de Agricultura já tinha sido anunciada pelo primeiro-ministro, aquando da sua visita à zona afetada pelo incêndio. Nessa altura, António Costa considerou prioritário "o apoio aos desalojados, à reconstrução das habitações danificadas, à alimentação animal e restabelecimento do potencial produtivo", bem como a "resposta a empresas e linha de financiamento para as unidades hoteleiras, estabilização de emergência dos solos e um programa de reordenamento económico desta serra".A Junta de Freguesia de Monchique aconselha, entretanto, todos os cidadãos lesados pela perda de bens materiais (nomeadamente maquinaria agrícola, viaturas e outros equipamentos), bem como edificações, que "mantenham na sua posse todos esses bens ardidos", a fim de permitir o recurso a eventuais apoios. Isto porque, explica Junta de Freguesia, " a posse dos bens danificados é crucial para a prova da sua propriedade".