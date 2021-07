Liberdade de Vieira adiada: MP vai pedir reforço de garantias para pagamento da caução

O Ministério Público vai pedir um reforço de garantias a Luís Filipe Vieira para o pagamento da caução de três milhões de euros que lhe foi aplicada pelo juiz Carlos Alexandre. Segundo apurou oo despacho do procurador Rosário Teixeira já foi elaborado nesse sentido, e questiona não só o valor do imóvel dado como garantia (1,2 milhões de euros), mas sobretudo as ações da SAD do Benfica que completariam o restante valor.sabe que em relação aos títulos do Clube da Luz estará em causa a sua volatilidade. Se tomarmos em consideração a evolução das ações nos últimos seis meses (o padrão habitual para estabelecer o preço médio da ação) verifica-se que os papéis do Benfica registaram uma variação de 74,6%, de um mínimo de 2,2 euros atingido em abril, para um máximo de 4,4 euros atingido este mês (tudo cotações de fecho de mercado).